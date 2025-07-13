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        Aydın'da bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kafasından bıçakla yaralanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:41
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        Aydın'da bıçaklanan çocuk ağır yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kafasından bıçakla yaralanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'ndeki Pınarbaşı mesire alanında A.A'nın (16) kafasından bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralandığı belirlenen A.A, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

        Polis, şüpheli E.Ç (20) ile kız kardeşi D.Ç'yi (15) gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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