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        15 Temmuz şehidi Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker'den birlik beraberlik mesajı:

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "Allah devlete zeval vermesin, işimiz kolay değil. Bunların (FETÖ) hala hainleri çıkıyor. İnşallah bunların sonunu getireceğiz. PKK'nın da sonu geldi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:15 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:24
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        15 Temmuz şehidi Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker'den birlik beraberlik mesajı:
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "Allah devlete zeval vermesin, işimiz kolay değil. Bunların (FETÖ) hala hainleri çıkıyor. İnşallah bunların sonunu getireceğiz. PKK'nın da sonu geldi." dedi.

        Aydın'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tellidede Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

        Şehitlik anıtına çelenk sunulmasının ardından Vali Yakup Canbolat, şehitlik anı defterini imzaladı.

        Dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, FETÖ'nün darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in mezarının da bulunduğu Kemer Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

        Burada mezarlara karanfil bırakıldı.

        Şehit Eker'in annesi Güzel Eker, oğlunun mezar taşına sarılıp gözyaşı döktü.

        Gazetecilere açıklama yapan Eker'in babası Nihat Eker, acılarının hep aynı olduğunu söyledi.

        FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini aktaran Eker, "Allah devlete zeval vermesin, işimiz kolay değil. Bunların (FETÖ) hala hainleri çıkıyor ortada. İnşallah bunların sonunu getireceğiz. PKK'nın da sonu geldi. Bundan sonra çok dikkatli olunmalı. Bakın milat oldu 15 Temmuz. Bir milat, bir devrim oldu. Orada bütün halk nasıl koştu meydanlara. Onun için bu özveriyi kaybetmememiz lazım." diye konuştu.

        Galeri
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