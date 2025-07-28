Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Germencik Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Özcan görevine başladı

        Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İbrahim Ethem Özcan görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:13 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Germencik Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Özcan görevine başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İbrahim Ethem Özcan görevine başladı.

        Diyarbakır'da cumhuriyet savcılığı görevindeyken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Germencik'e cumhuriyet başsavcısı olarak atanan Özcan, adliyedeki hakim, savcı ve personelle tanıştı.

        Özcan'ın hakim olan eşi Ayşe Zeynep Özcan da aynı adliyede görevine başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        'Boş teneke'yi beğendi
        'Boş teneke'yi beğendi
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Aydın'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (3)
        Aydın'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (3)
        Otluk yangınında 4 hektar zeytinlik alan da zarar gördü
        Otluk yangınında 4 hektar zeytinlik alan da zarar gördü
        Aydın'da 7 bin sentetik hap ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da 7 bin sentetik hap ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
        Aydın'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı (2)
        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Aydın'da tarım arazisinde yangın
        Aydın'da tarım arazisinde yangın