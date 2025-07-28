Germencik Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Özcan görevine başladı

Özcan'ın hakim olan eşi Ayşe Zeynep Özcan da aynı adliyede görevine başladı.

Diyarbakır'da cumhuriyet savcılığı görevindeyken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Germencik'e cumhuriyet başsavcısı olarak atanan Özcan, adliyedeki hakim, savcı ve personelle tanıştı.

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