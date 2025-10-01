Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali" Aydın'da başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ege Bölgesi Finali, Aydın'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:03 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:03
        "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali" Aydın'da başladı
        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ege Bölgesi Finali, Aydın'da başladı.

        Atatürk Kongre Merkezi'ndeki yarışmalara Aydın, Manisa, İzmir, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya'dan öğrenciler katıldı.

        Bilgi yarışmasında üniversite kategorisinde İzmir'den Behzat Bozcan, İslam Ülgen, İbrahim Halil Ayhan, lise kategorisinde ise Kütahya'dan Enes Utku Sarıkaya, Egemen Balı ve Abdullah Öztürk birinci oldu.

        Kategorilerinde birinci olan katılımcılar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

