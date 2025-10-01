"Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali" Aydın'da başladı

Bilgi yarışmasında üniversite kategorisinde İzmir'den Behzat Bozcan, İslam Ülgen, İbrahim Halil Ayhan, lise kategorisinde ise Kütahya'dan Enes Utku Sarıkaya, Egemen Balı ve Abdullah Öztürk birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ege Bölgesi Finali, Aydın'da başladı.

