Aydın'dan Küresel Sumud Filosu'na destek

Daha sonra bir grup, Kuşadası Yat Limanı'ndan Filistin bayrağı asılı 9 tekneyle denize açıldı.

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bir araya gelen Filistin Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıdı. Burada duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Filistin Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

