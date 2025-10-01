Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'dan Küresel Sumud Filosu'na destek

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Filistin Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 21:30 Güncelleme: 01.10.2025 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'dan Küresel Sumud Filosu'na destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Filistin Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bir araya gelen Filistin Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıdı. Burada duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

        Daha sonra bir grup, Kuşadası Yat Limanı'ndan Filistin bayrağı asılı 9 tekneyle denize açıldı.

        Kıyıda bekleyen vatandaşlar, teknedekileri selamladı. Teknelerin bir süre açıkta bekledikten sonra limana geri döneceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Küresel Sumud Filosu'nda acil durum ilan edildi
        Küresel Sumud Filosu'nda acil durum ilan edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!

        Benzer Haberler

        Çamaşır asarken 5'inci kattan düşüp öldü
        Çamaşır asarken 5'inci kattan düşüp öldü
        Aydın'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
        Aydın'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
        Aydın'da çamaşır asarken balkondan düşen kadın öldü
        Aydın'da çamaşır asarken balkondan düşen kadın öldü
        Aydın Valisi Canbolat, huzurevi sakinleriyle buluştu
        Aydın Valisi Canbolat, huzurevi sakinleriyle buluştu
        "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali" Aydın'da başladı
        "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Ege Bölge Finali" Aydın'da başladı
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersi "Filisti...
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk dersi "Filisti...