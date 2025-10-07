Habertürk
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin istihdamı artıran, yatırım iştahını canlı tutan, üretim ve ihracatta rekorlara koşan, bölgesinin güven ve cazibe merkezi haline gelen bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:48 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:48
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin istihdamı artıran, yatırım iştahını canlı tutan, üretim ve ihracatta rekorlara koşan, bölgesinin güven ve cazibe merkezi haline gelen bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Kacır, kente yeni yatırımlar kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

        GEKA aracılığıyla Aydın'a 10 yeni proje kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Kacır, şehri yeni yatırımlarla ihya etmeye, Ege'nin parlayan yıldızı haline getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Bakan Kacır, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yılda üretim, teknoloji ve kalkınma alanında büyük dönüşüm yaşadığını anlatarak "Kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını üreten, geliştiren bir ülkeyiz. Milletimizin 60 yıllık hayalini yerli ve milli elektrikli aracımız Togg ile gerçeğe dönüştürdük. Üretimde ve teknoloji geliştirmede elde ettiğimiz tarihi başarılarla, Türkiye ekonomisi bugün istihdamı artıran, yatırım iştahını canlı tutan, üretim ve ihracatta rekorlara koşan, bölgesinin güven ve cazibe merkezi haline gelen bir yapıya kavuştu." diye konuştu.

        Teşvik mekanizmaları, planlı sanayi alanları, KOBİ destekleri ve bölgesel kalkınma projeleri ile Aydın'ı kalkınmanın öncü şehirlerinden biri haline getirdiklerini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

        "Organize sanayi bölgelerimizin toplam alanını 780 hektardan 1717 hektara yükselttik. Çevreye saygılı, kaynakların akılcı ve sürdürülebilir kullanımını esas alan bir üretim için Buharkent ve Söke organize sanayi bölgelerimizin arıtma tesislerini en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunmayı planlıyoruz. KOSGEB aracılığıyla KOBİ ölçeğindeki işletmelerimize 2,3 milyar lira destek sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle 278 milyar lira yatırımın ve 42 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Teşvik kapsamındaki yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını 1 yıl boyunca bakanlığımız karşılayacak. Yatırımlar organize sanayi bölgelerinde gerçekleşirse bu süre 2 yıla çıkacak. Şehrimizde yapılacak yatırımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar kredi desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile atıl değerleri ekonomiye kazandırıyor, yerelin ihtiyacını yerinde karşılıyor ve teknoloji üretim gücünü adım adım büyütüyoruz."

        - "Pamuk üretimini güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz"

        Bakan Kacır, GEKA aracılığıyla Aydın'da 342 projeye 923 milyon lira destek sağladıklarını, kenti yerel kalkınma açısından örnek hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bugün kalkınma ajansımız aracılığıyla şehrimizin üretim kapasitesini büyütecek, sosyal kalkınmasını destekleyecek, ticaretini güçlendirecek ve turizm potansiyelini yükseltecek 10 projeyi devreye alıyoruz. Bunlardan yatırım ölçeği itibarıyla en büyük olanı pamuk üreticilerimiz için kurduğumuz 18 bin ton kapasiteli lisanslı depodur. Şehrimiz ekonomisinin önemli bir halkası olan pamuk üretimini güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu yatırımla kentin tarımsal ticaretteki güven ve itibarının artacağını belirten Kacır, sanayiden tarıma, yöresel ürünlerden sosyal projelere kadar geniş bir yelpazede yeni yatırımların devreye alınacağını sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde "Aydın Bilim Merkezi" kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı da birer konuşma yaptı.

        Bakan Kacır, daha sonra kentteki programı kapsamında aynı salonda basına kapalı toplantıda sanayici ve iş insanlarıyla buluştu.

