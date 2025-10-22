Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:MimarSinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizme Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Rasinska, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Kobzar, Mijatovic, Selen Köse)
Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Lozo (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Nilsu Şen, Smarzek, Tietianiec )
Setler: 25-23, 22-25, 25-22, 25-18
Süre: 129 dakika (34, 33, 34, 28)
AYDIN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.