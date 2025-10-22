Habertürk
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:48 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:48
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizme Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Rasinska, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Kobzar, Mijatovic, Selen Köse)

        Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Lozo (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Nilsu Şen, Smarzek, Tietianiec )

        Setler: 25-23, 22-25, 25-22, 25-18

        Süre: 129 dakika (34, 33, 34, 28)

        AYDIN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

