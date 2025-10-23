Aydın'da halası ve kuzenini öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, geçen yıl tartıştığı halası ve halasının oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis istendi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, geçen yıl tartıştığı halası ve halasının oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis istendi.
Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık A.D. (42) ile avukatı ve müşteki avukatları hazır bulundu.
Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinden alınan rapor dosyaya eklendi.
Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın Aysel Öztürk'e yönelik "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı öldürme suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet, Emre Öztürk'e yönelik "kasten öldürme suçu"ndan ise müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanık, "Savcılık mütalaasına diyeceğim bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.
Dosyaya eklenen rapora itiraz eden sanık avukatı, müvekkilinin olay anında anlık bilinç kaybı yaşadığını öne sürerek Adli Tıp Kurumunun bu yönde bir inceleme yapmasını talep etti. Talep reddedildi.
Duruşma ertelendi.
- Olay
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1 Nisan 2024'te İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı halası Aysel Öztürk (63) ile oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğünü söylemiş, Yeni Mahalle'deki eve giden polis ekipleri anne ve oğlunun cesedini bulmuştu. A.D. işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.