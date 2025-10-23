Aydın'da halası ve kuzenini öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, geçen yıl tartıştığı halası ve halasının oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis istendi.

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık A.D. (42) ile avukatı ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinden alınan rapor dosyaya eklendi.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın Aysel Öztürk'e yönelik "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı öldürme suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet, Emre Öztürk'e yönelik "kasten öldürme suçu"ndan ise müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanık, "Savcılık mütalaasına diyeceğim bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Dosyaya eklenen rapora itiraz eden sanık avukatı, müvekkilinin olay anında anlık bilinç kaybı yaşadığını öne sürerek Adli Tıp Kurumunun bu yönde bir inceleme yapmasını talep etti. Talep reddedildi.