Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da halası ve kuzenini öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, geçen yıl tartıştığı halası ve halasının oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:37 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da halası ve kuzenini öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, geçen yıl tartıştığı halası ve halasının oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis istendi.

        Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık A.D. (42) ile avukatı ve müşteki avukatları hazır bulundu.

        Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinden alınan rapor dosyaya eklendi.

        Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın Aysel Öztürk'e yönelik "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı öldürme suçu"ndan ağırlaştırılmış müebbet, Emre Öztürk'e yönelik "kasten öldürme suçu"ndan ise müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Mütalaaya karşı son sözleri sorulan sanık, "Savcılık mütalaasına diyeceğim bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

        Dosyaya eklenen rapora itiraz eden sanık avukatı, müvekkilinin olay anında anlık bilinç kaybı yaşadığını öne sürerek Adli Tıp Kurumunun bu yönde bir inceleme yapmasını talep etti. Talep reddedildi.

        Duruşma ertelendi.

        - Olay

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1 Nisan 2024'te İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı halası Aysel Öztürk (63) ile oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğünü söylemiş, Yeni Mahalle'deki eve giden polis ekipleri anne ve oğlunun cesedini bulmuştu. A.D. işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden uyuşturucu çıktı; 2 tutukla...
        Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilden uyuşturucu çıktı; 2 tutukla...
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aydın'da sağanak sonrası heyelan oluştu
        Aydın'da sağanak sonrası heyelan oluştu
        Aydın'da toprak kayması sonrası kara yoluna dökülen çamur ulaşımı aksattı
        Aydın'da toprak kayması sonrası kara yoluna dökülen çamur ulaşımı aksattı
        Aydın'da iki minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Aydın'da iki minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı