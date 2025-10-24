Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.Ç. ve B.A. tutuklandı, M.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 60 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram esrar, 20 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, Hint keneviri yetiştirmeye yönelik çeşitli cihaz ve sıvılar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.