Aydın'da arkadaşının düğününden dönerken kaza yapan genç öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen motosikletin sürücü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen motosikletin sürücü hayatını kaybetti.
Esenköy Mahallesi'nde yaşayan Eren Davulcu'nun (21) kullandığı 09 PU 110 plakalı motosiklet, Nazilli-Bozdoğan kara yolundaki Hamidiye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde Eren Davulcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Davulcu'nun, arkadaşının düğün töreninden dönmek için yola çıktığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.