        Aydın Haberleri

        Aydın'da şehir içi yolcu midibüsü bahçe duvarına çarptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 12:37 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:37
        Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk midibüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu hasar oluştu.

        U.Y. idaresindeki 09 M 0477 plakalı midibüs, Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı'nda yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İçinde yolcu bulunmayan aracın şoförü kazada yaralanmadı, araç ve bahçede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

