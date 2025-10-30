Aydın'da şehir içi yolcu midibüsü bahçe duvarına çarptı
Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk midibüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu hasar oluştu.
U.Y. idaresindeki 09 M 0477 plakalı midibüs, Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı'nda yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İçinde yolcu bulunmayan aracın şoförü kazada yaralanmadı, araç ve bahçede hasar oluştu.
