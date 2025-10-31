Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da "şap hastalığı" nedeniyle 34 mahalle karantinaya alındı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 34 mahallede karantina başlatıldı.

        Giriş: 31.10.2025 - 20:27 Güncelleme: 31.10.2025 - 20:27
        Aydın'da "şap hastalığı" nedeniyle 34 mahalle karantinaya alındı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 34 mahallede karantina başlatıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, İsabeyli Mahallesi'nde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı.

        İsabeyli ve Ocaklı mahalleleri "koruma bölgesi", Bozyurt, Çobanlar, Dereağzı, Dallıca, Eycelli, Hasköy, Kavacık, Arslanlı, Samailli ve Yaylapınar mahalleleri ile merkezdeki 22 mahalle "gözetim bölgesi" olarak belirlendi.

        Bu kapsamda mahallelerde karantina uygulaması başlatıldı.

        Karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi.

        Ayrıca İsabeyli ve Ocaklı mahallelerinde hastalık sona erene kadar suni tohumlama yapılmayacağı, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

