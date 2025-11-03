Aydın'da bir kişi traktörünün yanında ölü bulundu

Balcıoğlu'nun, odun toplamak için traktörüyle kendisine ait kestane bahçesine gittiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Samailli Mahallesi'nde, yol kenarında duran 09 RL 167 plakalı traktörün yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

