Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Aydın, İzmir, Hatay, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mardin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinde şüphelilerin hesaplarında bu yöntemle elde edilen 457 milyon liralık para trafiği tespit edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin sosyal medya platformlarında mağdurları "yatırım danışmanlığı" adıyla sahte yatırım uygulamalarına yönlendirdiği, bu yolla para toplayarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.