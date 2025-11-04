Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

        Aydın merkezli 7 ilde, sahte borsa yatırım uygulamalarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:43 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın merkezli 7 ilde, sahte borsa yatırım uygulamalarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 12'si tutuklandı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borsada yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma yürüttü.

        Şüphelilerin sosyal medya platformlarında mağdurları "yatırım danışmanlığı" adıyla sahte yatırım uygulamalarına yönlendirdiği, bu yolla para toplayarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinde şüphelilerin hesaplarında bu yöntemle elde edilen 457 milyon liralık para trafiği tespit edildiği öğrenildi.

        Aydın, İzmir, Hatay, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mardin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor

        Benzer Haberler

        Aydın'da 4 kişi mantardan zehirlendi
        Aydın'da 4 kişi mantardan zehirlendi
        Ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı
        Ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı
        Söke'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
        Söke'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
        Aydın'da bir kişi traktörünün yanında ölü bulundu
        Aydın'da bir kişi traktörünün yanında ölü bulundu
        Nazillispor'da Yeşilova da gitti
        Nazillispor'da Yeşilova da gitti
        Nazillispor'da takımdan ayrılıklar başladı
        Nazillispor'da takımdan ayrılıklar başladı