        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava

        Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 3 sanık, kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı iddiasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:07
        Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava
        Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca, Günel, Kuşadası Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ile eski Kuşadası Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı hakkında hazırlanan iddianame Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Kuşadası İmar Müdürlüğünün, ilçede bir işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı, bu alanların herhangi bir izin alınmadan yapıldığına ilişkin yazı da iddianamede yer aldı.

        Sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

        İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

