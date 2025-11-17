Efeler'de traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.S'nin kullandığı 06 FCS 64 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu ASTİM Köprülü Kavşağı alt geçidinde, M.B. yönetimindeki 09 APR 324 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.