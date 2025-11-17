Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler'de traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:44 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler'de traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        S.S'nin kullandığı 06 FCS 64 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu ASTİM Köprülü Kavşağı alt geçidinde, M.B. yönetimindeki 09 APR 324 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor

        Benzer Haberler

        Karacasu'da afet farkındalık eğitimi
        Karacasu'da afet farkındalık eğitimi
        Aydın'da 188 bin öğrenci ara tatil sonrası yeniden ders başı yaptı
        Aydın'da 188 bin öğrenci ara tatil sonrası yeniden ders başı yaptı
        Çocuklarda kafa travmasına dikkat
        Çocuklarda kafa travmasına dikkat
        Başkan Zencirci hafta sonu vatandaşlarla buluştu
        Başkan Zencirci hafta sonu vatandaşlarla buluştu
        Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - V. Bank: 3
        Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - V. Bank: 3
        Aydın Büyükşehir Belediyespor – Vakıfbank: 0-3
        Aydın Büyükşehir Belediyespor – Vakıfbank: 0-3