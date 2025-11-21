Aydın'da çıkan yangında ev sahibi yaralandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.A'nın Atça Mahallesi'ndeki 2 katı binadaki evinde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Durumu itfaiyeye bildiren ev sahibi, kendi imkanıyla yangına müdahale etti.
Alevlerden etkilenen C.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binada hasar oluştu.
