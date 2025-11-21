Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da çıkan yangında ev sahibi yaralandı

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:28 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da çıkan yangında ev sahibi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, C.A'nın Atça Mahallesi'ndeki 2 katı binadaki evinde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        Durumu itfaiyeye bildiren ev sahibi, kendi imkanıyla yangına müdahale etti.

        Alevlerden etkilenen C.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var

        Benzer Haberler

        Şüphe üzerinde durdurulan iki araçta 1,9 milyon liralık sahte ayakkabı ele...
        Şüphe üzerinde durdurulan iki araçta 1,9 milyon liralık sahte ayakkabı ele...
        Aydın'da çocuklar güne sporla başlıyor
        Aydın'da çocuklar güne sporla başlıyor
        Koçarlı Devlet Hastanesi'nin Geçici Hizmet Alanı'nda inceleme yapıldı
        Koçarlı Devlet Hastanesi'nin Geçici Hizmet Alanı'nda inceleme yapıldı
        Sobadan çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Sobadan çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Didim'de şehitler için lokma hayrı düzenlendi
        Didim'de şehitler için lokma hayrı düzenlendi
        ADÜ'nün araştırma kapasitesi uluslararası arenada tescillendi
        ADÜ'nün araştırma kapasitesi uluslararası arenada tescillendi