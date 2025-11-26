Söke'de "Trafik Sokağı" açıldı

"Kırmızıda Hayat Var" sloganıyla kırmızı trafik işaretlerine dikkat çekilirken öğrencilerin ışık ve levhaların anlamlarını uygulamalı eğitimlerle öğreneceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2024-2027) kapsamında hayata geçirilen proje İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Trafik Şube ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek.

Konak Mahallesi'nde Saraçlar Caddesi'nin bir bölümü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Söke Belediyesi iş birliğiyle trafiğe kapatılarak eğitim alanına dönüştürüldü.

