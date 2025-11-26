Habertürk
Habertürk
        Söke'de "Trafik Sokağı" açıldı

        Söke'de "Trafik Sokağı" açıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde çocuklara trafik bilincini kazandırmak amacıyla hazırlanan "Trafik Sokağı" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:11 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:16
        Konak Mahallesi'nde Saraçlar Caddesi'nin bir bölümü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Söke Belediyesi iş birliğiyle trafiğe kapatılarak eğitim alanına dönüştürüldü.

        İçişleri Bakanlığı'nın Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2024-2027) kapsamında hayata geçirilen proje İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Trafik Şube ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek.

        Alanda yol çizgileri, yaya geçitleri, trafik ışıkları ve uyarı levhaları birebir uygulanarak öğrencilerin gerçek trafik ortamını güvenli şekilde deneyimlemesi amaçlandı.

        "Kırmızıda Hayat Var" sloganıyla kırmızı trafik işaretlerine dikkat çekilirken öğrencilerin ışık ve levhaların anlamlarını uygulamalı eğitimlerle öğreneceği bildirildi.

        Açılışa Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Günal, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

