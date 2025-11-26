Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de anaokulu öğrencileri jandarmanın misafiri oldu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde anaokulu öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:59 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de anaokulu öğrencileri jandarmanın misafiri oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde anaokulu öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, çocuklara yönelik bilinçlendirme ve tanıtım çalışmaları kapsamında ilçedeki bir anaokulundan 25 öğrenciyi misafir etti.

        Öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ile bir araya gelerek jandarmanın görevleri ve çalışma alanları hakkında bilgilendirildi.

        Ziyaret kapsamında trafik ve asayiş timlerine ait araçlar miniklere tanıtıldı. Bomba arama köpeği "Buz"un gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü.

        Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturulacak Büyükşehir'den 217 mi...
        Sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturulacak Büyükşehir'den 217 mi...
        Sandıklı Mahallesi sakinlerinden CHP'li Meclis Üyelerine tepki
        Sandıklı Mahallesi sakinlerinden CHP'li Meclis Üyelerine tepki
        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Projesi Söke'de tanıtıldı
        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Projesi Söke'de tanıtıldı
        Söke'de "Trafik Sokağı" açıldı
        Söke'de "Trafik Sokağı" açıldı
        Söke'nin "Trafik Sokağı" hizmete açıldı
        Söke'nin "Trafik Sokağı" hizmete açıldı
        Minik çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi
        Minik çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi