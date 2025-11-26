Efeler'de inşaattan düşen işçi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaattan düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Zeybek Mahallesi Zeybekler Bulvarı'nda yapımı süren binanın 1. katında çalışan D.D. zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
