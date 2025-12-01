Efeler'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, ilçede farklı iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürüttükleri çalışma kapsamında şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen baskında A.A. (16), M.U. (17), M.A.G. (16) ve B.B. (16) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
