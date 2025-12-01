Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 14:32 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:32
        Efeler'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, ilçede farklı iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürüttükleri çalışma kapsamında şüphelilerin kimliklerini belirledi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen baskında A.A. (16), M.U. (17), M.A.G. (16) ve B.B. (16) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

