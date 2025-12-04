Aydın'da üniversite öğrencileri bağımlılık hakkında bilgilendirildi
Aydın'da Yeşilay tarafından düzenlenen programda üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nce (YEDAM) etkinlik gerçekleştirildi.
Programda sosyal hizmet uzmanı Elvan Akçil Fidan tarafından bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Konuşmanın sonunda Fidan öğrencilerin sorularını yanıtladı.
