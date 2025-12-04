Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da üniversite öğrencileri bağımlılık hakkında bilgilendirildi

        Aydın'da Yeşilay tarafından düzenlenen programda üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 16:48 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:48
        Aydın'da üniversite öğrencileri bağımlılık hakkında bilgilendirildi
        Aydın'da Yeşilay tarafından düzenlenen programda üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verildi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nce (YEDAM) etkinlik gerçekleştirildi.

        Programda sosyal hizmet uzmanı Elvan Akçil Fidan tarafından bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Konuşmanın sonunda Fidan öğrencilerin sorularını yanıtladı.

