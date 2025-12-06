Habertürk
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Giriş: 06.12.2025 - 16:59 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:59
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Fatma Şekerci, Gizem Mısra Aşçı, Seher Aksoy, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Köse, Mijatovic, Tikhomirova, Nisan Barut)

        Aras Kargo: Anthouli, Olaya Gamboa, Kalandadze, Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek)

        Setler: 18-25, 23-25, 19-25

        Süre: 92 dakika

        AYDIN

