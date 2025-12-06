Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:MimarSinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Fatma Şekerci, Gizem Mısra Aşçı, Seher Aksoy, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Köse, Mijatovic, Tikhomirova, Nisan Barut)
Aras Kargo: Anthouli, Olaya Gamboa, Kalandadze, Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek)
Setler: 18-25, 23-25, 19-25
Süre: 92 dakika
AYDIN
