Aydın'da eski eşiyle evli polise otomobille çarpıp yaralayan sürücü gözaltına alındı

Görüntülerde otomobilin A.K. ve park halindeki aracına çarpması, yaralı kaputun üzerine düştükten sonra sürücünün aracıyla kısa bir süre ileri ve geri gitmesi, daha sonra aracından inerek cep telefonuyla kaputun üzerindeki yaralı A.K'nin fotoğrafını çekmesi yer aldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı A.K'nin, A.A'nın eski eşiyle evli olduğu öğrenildi.

Aydın'da eski eşiyle evli polise araçla çarpıp yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.

