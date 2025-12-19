Aydın'da üniversite öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin iddianame tamamlandı

Polis ekipleri cansız bedenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğunu belirlemişti.

İddianamede, E.F'nin kız arkadaşıyla Kalfaköy Mahallesi'ne gittiği, burada Hanedan'ı tabancayla öldürdüğü, ceza almamak amacıyla da intihar süsü verip olayı kurguladığı belirtildi.

