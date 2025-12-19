Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da üniversite öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin iddianame tamamlandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, üniversite öğrencisinin tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin kabul edilen iddianamede, genç kadının erkek arkadaşı hakkında "tasarlayarak ve kadına karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Giriş: 19.12.2025 - 23:17 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:17
        Aydın'da üniversite öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin iddianame tamamlandı
        Aydın’ın Efeler ilçesinde, üniversite öğrencisinin tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin kabul edilen iddianamede, genç kadının erkek arkadaşı hakkında “tasarlayarak ve kadına karşı öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, yol kenarında cesedi bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Hanedan'ın tutuklu bulunan erkek arkadaşı E.F. hakkında "tasarlayarak ve kadına karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        İddianamede, E.F'nin kız arkadaşıyla Kalfaköy Mahallesi'ne gittiği, burada Hanedan'ı tabancayla öldürdüğü, ceza almamak amacıyla da intihar süsü verip olayı kurguladığı belirtildi.

        - Olay

        Kalfaköy Mahallesi'nde 6 Ağustos gecesinde yolda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

        Polis ekipleri cansız bedenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğunu belirlemişti.

        Tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        E.F tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

