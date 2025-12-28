Habertürk
Habertürk
        Aydın Haberleri

        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Hilal Kocakara'yı transfer etti

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hilal Kocakara'yı kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 18:56 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:56
        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Hilal Kocakara'yı transfer etti
        Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki pasör Hilal Kocakara'nın transfer edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Pasör Hilal Kocakara, 2025-2026 sezonu sonuna kadar mavi beyaz formamız altında takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.

