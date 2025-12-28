Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Hilal Kocakara'yı transfer etti

Açıklamada, "Pasör Hilal Kocakara, 2025-2026 sezonu sonuna kadar mavi beyaz formamız altında takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.

