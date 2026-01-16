Aydın'da devrilen işçi servisindeki 16 kişi yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. S.Y'nin kullandığı 09 P 1762 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüs, Aydın-Denizli kara yolu Yenipazar Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve 15 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

