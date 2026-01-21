Habertürk
        Aydın'a yeni hükümet konağı yapılacak

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, yeni yapılacak hükümet konağının Cumhurbaşkanlığı 2026 Yatırım Programı'nda yer aldığını bildirdi.

        Aydın'a yeni hükümet konağı yapılacak
        Aydın Valisi Yakup Canbolat, yeni yapılacak hükümet konağının Cumhurbaşkanlığı 2026 Yatırım Programı'nda yer aldığını bildirdi.

        Vali Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı 2026 Yatırım Programında Aydın Hükümet Konağı da yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Aydınlı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Canbolat, binanın Aydın'a hayırlı olması temennisinde bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

