Aydın'da sağanak etkili oldu
Aydın'ın Söke, Kuşadası ve Germencik ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Söke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak şiddetini artırdı.
Söke-Ağaçlı yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı araçlar suyun içinde kaldı. Güllübahçe Mahallesi'ndeki dere de taştı.
Söke-Sazlı kara yolunda ise su seviyesinin artması nedeniyle trafik akışı durdu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Belediyesi ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.
Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kuşadası ilçesinde ise Davutlar Mahallesi'nde park halindeki bazı araçların suda sürüklendiği görüldü.
Germencik ilçesi Ortaklar-Çamlık kara yolunda da su birikintileri oluştu.
