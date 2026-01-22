Habertürk
Habertürk
        Aydın'da sağanak etkili oldu

        Aydın'da sağanak etkili oldu

        Aydın'ın Söke, Kuşadası ve Germencik ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:24 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:24
        Söke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak şiddetini artırdı.

        Söke-Ağaçlı yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı araçlar suyun içinde kaldı. Güllübahçe Mahallesi'ndeki dere de taştı.

        Söke-Sazlı kara yolunda ise su seviyesinin artması nedeniyle trafik akışı durdu.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Belediyesi ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

        Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Kuşadası ilçesinde ise Davutlar Mahallesi'nde park halindeki bazı araçların suda sürüklendiği görüldü.

        Germencik ilçesi Ortaklar-Çamlık kara yolunda da su birikintileri oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

