        Aydın Haberleri

        Aydın'da 2025'te aktif iş gücü programlarından 8 bin 762 kişi faydalandı

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından geçen yıl 8 bin 762 kişinin faydalandığını söyledi.

        Giriş: 27.01.2026 - 12:30 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:34
        Aydın'da 2025'te aktif iş gücü programlarından 8 bin 762 kişi faydalandı
        Aydın Valisi Yakup Canbolat, İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından geçen yıl 8 bin 762 kişinin faydalandığını söyledi.

        İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Vali Canbolat başkanlığında yapıldı.

        Toplantının önemine dikkati çeken Canbolat, "İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi hususlarında önemli bir görev yerine getirmektedir." dedi.

        Canbolat, geçen yıl kentte İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından 8 bin 762 kişinin faydalandığını ifade ederek, 16 bin 981 kişinin de işsizlik ödeneğinden yararlandığını ifade etti.

        Toplantıda, Aydın'da istihdamın artırılması, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve 2026 yılı mesleki eğitim planlamaları ele alındı.

        Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin ve kurum müdürleri de katıldı.



