        Aydın Ülkü Ocakları Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı

        Aydın Ülkü Ocakları Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı

        Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 23:05 Güncelleme: 30.01.2026 - 23:05
        Aydın Ülkü Ocakları Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı
        Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanlığı önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla İstasyon Meydanı'ndan Adnan Menderes Bulvarı'na yürüdü.

        Dev Türk bayrağının da açıldığı yürüyüşte, "Ne mutlu Türk’üm diyene", "Bayrak inmez, ezan dinmez", "Vatan bölünmez, şehitler ölmez" sloganları atıldı.

        Yürüyüş, Atatürk Kent Meydanı'nda sona erdi.

