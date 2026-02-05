Didim'de firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 33 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 ayrı suçtan hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.B'nin bir evde saklandığını tespit etti. Yaklaşık 2 yıldır arandığı belirtilen firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

