        Didim'de firari hükümlü yakalandı

        Didim'de firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 33 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Giriş: 05.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:36
        Didim'de firari hükümlü yakalandı
        Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 33 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 ayrı suçtan hakkında 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.B'nin bir evde saklandığını tespit etti.

        Yaklaşık 2 yıldır arandığı belirtilen firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

