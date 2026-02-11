Canlı
        Aydın Haberleri

        Aydın'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü, eşi ve kızları yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:56 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:56
        Aydın'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü, eşi ve kızları yaralandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        E.Ç'nin kullandığı 09 R 3870 plakalı motosiklet, Altıntaş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile eşi N.Ç. ve kızları E.Ç, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

