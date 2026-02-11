Aydın'da motosikletin devrilmesi sonucu sürücü, eşi ve kızları yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı. E.Ç'nin kullandığı 09 R 3870 plakalı motosiklet, Altıntaş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi N.Ç. ve kızları E.Ç, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.