        Aydın Haberleri

        Aydın'daki trafik kazasında iki kişi yaralandı

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

        Giriş: 17.02.2026 - 17:09 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:09
        Aydın'daki trafik kazasında iki kişi yaralandı
        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.


        B.T. (48) idaresindeki 20 AIR 131 plakalı tır, Alhan Mahallesi'nde A.I'nın (56) kullandığı 42 FFF 91 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.


        Kazada yaralanan 2 sürücü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

