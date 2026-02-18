Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da kamyon damperinin altında kalan tamirci ve şoför öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonu tamir etmeye çalışan kişi ile kamyonun şoförü damperin altında kalarak hayatını kaybetti.

        Giriş: 18.02.2026 - 19:10 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:10
        Aydın'da kamyon damperinin altında kalan tamirci ve şoför öldü
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonu tamir etmeye çalışan kişi ile kamyonun şoförü damperin altında kalarak hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre Sinan Konakçı, A.S'ye ait 35 FA 0321 plakalı kamyonun dorsesini tamir ettirmek için Nazilli Yeni Sanayi Sitesi'ndeki Muhammet Gündüz'ün (52) tamirhanesine getirdi.

        Kamyonu tamir etmek için damperi kaldıran Muhammet Gündüz (52) ve şoför Konakçı, damperin bir anda düşmesi sonucu altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Damperi kaldıran ekipler, Gündüz ve Konakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


        Tamirhanede babasıyla çalışan Berke Gündüz (23) ise yaralandı.

        Gündüz, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Cenazeler Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

