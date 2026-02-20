Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da evin bahçesine gelen tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yiyecek arayan bir tilkinin evin önündeki ayakkabıyı ağzına alıp götürme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:25 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:25
        Dün akşam Karova Mahallesi'ne gelen tilkiyi fark eden ev sahibi Burak Sakin o anları cep telefonuyla görüntüledi.

        Kayıtta, bir süre bahçede dolaşan tilkinin daha sonra kapının önündeki ayakkabıyı alıp uzaklaşması yer alıyor.

        Öte yandan hayvanın bugün de aynı bahçeye gelip bir süre burada dolaşması cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

