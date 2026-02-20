Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, sağanak nedeniyle 155 bin dönüm arazinin su altında kaldığını söyledi.

        Giriş: 20.02.2026 - 19:33 Güncelleme: 20.02.2026 - 19:33
        Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, sağanak nedeniyle 155 bin dönüm arazinin su altında kaldığını söyledi.

        Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Söke Ziraat Odası'nda yapıldı.

        Kendirlioğlu, son günlerde etkili olan sağanağın adeta afete neden olduğunu söyledi.

        Kuraklığın ya da aşırı yağışların tarım açısından büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Kendirlioğlu, "Nasıl yazın susuz kalıp kuraklık yaşıyorsak, fazla su da bir afettir. Yangının önüne geçilebiliyor ama suyun önüne geçilemiyor. Küresel ısınmanın etkisiyle bir ayda yağması gereken yağmur 3 günde, hatta 3 günde yağması gereken yağmur 3 saatte yağdı. Şu anda Aydın genelinde 155 bin dönümün üzerinde arazi su altında kalarak zarar gördü. Aldığımız bilgilere göre 60 küçükbaş da telef oldu." ifadelerini kullandı.

        Bu yılın kurak geçeceği tahminlerinden dolayı ürün ekimini buna göre yaptıklarını belirten Kendirlioğlu, "Kuraklığa karşı önlem alarak ekim yaptık. Ancak bu denli bir yağışı öngörmek mümkün değildi. Buğday ekiminin ardından Söke Ovası'nda ayçiçeği ekiminin yoğunlaşacağı, hatta Aydın tarımında ürün deseninin değişeceği konuşuluyordu. Pamuğun üretim oranında da kuraklık nedeniyle düşüş beklentisi vardı. Söke Ovası başta olmak üzere Menderes Nehri çevresindeki buğday ekimi son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı." diye konuştu.

        Kendirlioğlu, Söke Ovası'nın afet bölgesi olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

        Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de son günlerde etkili olan yoğun yağışın ardından çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

