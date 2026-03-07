Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan otomobil devrildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 79 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan otomobil devrildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 79 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattı.


        F.G. (79) idaresindeki 34 EB 9874 plakalı otomobil, Yeni Mahalle'de park halindeki M.V.A'ya ait 09 PC 042 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir

        Benzer Haberler

        Aydın'da öğrenciler Kadınlar Günü'nü sporla kutladı
        Aydın'da öğrenciler Kadınlar Günü'nü sporla kutladı
        Nazilli'de habersiz afet tatbikatı
        Nazilli'de habersiz afet tatbikatı
        Didim'de miniklerden Kadınlar Günü'ne renkli dokunuş
        Didim'de miniklerden Kadınlar Günü'ne renkli dokunuş
        Büyükşehir'den Yenipazar'a 3 milyonluk yatırım
        Büyükşehir'den Yenipazar'a 3 milyonluk yatırım
        Ege'nin incisi Didim'de Türkiye Yelken Şampiyonası başlıyor
        Ege'nin incisi Didim'de Türkiye Yelken Şampiyonası başlıyor
        Binlerce Aydınlı Büyükşehir'in iftar sofrasında bir araya geldi
        Binlerce Aydınlı Büyükşehir'in iftar sofrasında bir araya geldi