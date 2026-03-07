Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan otomobil devrildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 79 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattı.
F.G. (79) idaresindeki 34 EB 9874 plakalı otomobil, Yeni Mahalle'de park halindeki M.V.A'ya ait 09 PC 042 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
