Nazilli Kaymakamı Kan, fabrikalarda kadın işçilerle buluştu
Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fabrikalarda çalışan kadın işçilerle bir araya gelerek çiçek takdim etti.
Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fabrikalarda çalışan kadın işçilerle bir araya gelerek çiçek takdim etti.
Kan, Dallıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren incir, kavrulmuş soğan ve kestane şekeri üretimi yapılan tesisleri ziyaret etti.
Fabrikalarda çalışan kadınlarla sohbet eden Kan, emekleriyle üretime katkı sağladıkları için kadınlara teşekkür etti.
Kaymakam Kan, kadınlara çiçek vererek tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.