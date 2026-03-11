Nazilli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 11.03.2026 - 12:04 Güncelleme:
Yeşilyurt Mahallesi 388 Sokak'ta A.C'ye ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, evde hasar oluştu.
