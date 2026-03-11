Canlı
        Aydın Haberleri

        Aydın'da taşkın sularının kapladığı yolda mahsur kalan tır şoförü sandalla kurtarıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde taşkın sularının kapladığı yolda mahsur kalan tır şoförü itfaiye ekipleri tarafından sandalla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Aydın'da taşkın sularının kapladığı yolda mahsur kalan tır şoförü sandalla kurtarıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde taşkın sularının kapladığı yolda mahsur kalan tır şoförü itfaiye ekipleri tarafından sandalla kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Burunköy ile Akçakaya mahalleleri arasında maden yüklü tırın şoförü, suyla kaplanan yoldan geçmek için ilerlediği sırada yol kenarındaki sulama kanalına girdi.

        Tırın yan yatması sonucu şoför araçta mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Taşkın nedeniyle olay yerine kara yoluyla ulaşamayan ekipler, sandalla kurtarma çalışması başlattı.

        Ekipler, şoförü bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarma anları dronla havadan görüntülendi.

        Öte yandan, aynı yolda kısa süre önce bir otomobil sürücüsünün de suyun içinden geçmeye çalışırken mahsur kaldığı öğrenildi.

        Yetkililer, taşkın nedeniyle suyla kaplanan yollarda sürücülerin dikkatli olması ve risk almaması konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

