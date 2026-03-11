Aydın'da 18 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 18 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü Tuzburgazı mevkisinde şüpheli bir grubun olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.



Yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığı yapan yabancı uyruklu 18 kişiyi yakaladı.



Düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettiği belirlenen S.M, M.Ş, A.A. ve Y.M. gözaltına alındı.



Olay yerindeki kamyonet ve lastik bota da el konuldu.

