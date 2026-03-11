Canlı
        Aydın Haberleri

        Aydın'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin kaçmaya çalışması kamerada

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:36
        Aydın'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin kaçmaya çalışması kamerada

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurmak istedi.

        Sürücünün "dur" ihtarına uymaması sonucu kovalamaca başladı. Kaçan motosiklet sürücüsü, Karaçay Mahallesi 92. Sokak'ta başka bir motosikletle çarpıştı. Motosikletten düşen sürücü Y.O. ile arkasında yolcu olarak bulunan H.K. yaya olarak kaçmaya başladı.

        Polis kovalamaca sonucu 2 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin kovalamaca esnasında attıkları poşette bir miktar uyuşturucu hap bulundu.

        Motosikletlerin çarpışması ve şüphelilerin kazadan sonra kaçmaya çalışması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

