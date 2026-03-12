Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da yolcu otobüsünde 12 tavus kuşu ele geçirildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otobüste çuvala sarılı 12 tavus kuşu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:51
        Aydın'da yolcu otobüsünde 12 tavus kuşu ele geçirildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otobüste çuvala sarılı 12 tavus kuşu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nazilli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın-Denizli otoyolu Nazilli gişelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, çuvala sarılı halde, belgesi ve halkası bulunmayan 12 tavus kuşu bulundu.

        Hayvanlar Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

        Tavus kuşlarının sahibi olduğu belirlenen yolcu R.U. (51) hakkında idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

