Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi

        Aydın'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında program yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi

        Aydın'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında program yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda liseler arasında mektup yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin eserleri okundu.

        Daha sonra konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İstiklal Marşı'nın bir metinden ibaret olmadığını söyledi.

        Mehmet Akif Ersoy'un, umutsuzluk günlerinde dahi istikbal inancını diri tuttuğunu aktaran Yiğit, "Onun satırlarında yalnızca bir şiir değil fedakarlık, adanmışlık ve sarsılmaz bir vatan şuuru vardır. Bu şuuru besleyen ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde verilen bağımsızlık mücadelesinin azmi ve milletimizin ortak iradesidir." dedi.

        Konuşmaların ardından Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri "Ya İstiklal Ya Ölüm" adlı oratoryo gösterisi sundu.

        Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

        Benzer Haberler

        Başkan Erol: "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her şeye değer"
        Başkan Erol: "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her şeye değer"
        Aydın'da yolcu otobüsünde 12 tavus kuşu ele geçirildi
        Aydın'da yolcu otobüsünde 12 tavus kuşu ele geçirildi
        Otobüs bagajından hayvanat bahçesine Tavus kuşlarının çuval içinde otobüs y...
        Otobüs bagajından hayvanat bahçesine Tavus kuşlarının çuval içinde otobüs y...
        ADÜ ailesi iftarda buluştu
        ADÜ ailesi iftarda buluştu
        Germencik'te vatandaşların ibadeti için camilerde temizlik sürüyor
        Germencik'te vatandaşların ibadeti için camilerde temizlik sürüyor
        Nazilli'de tavus kuşu operasyonu
        Nazilli'de tavus kuşu operasyonu