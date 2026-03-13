Aydın'da trafik kazasında 3 otomobilde hasar oluştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobilde hasar oluştu. D.A. idaresindeki 09 ADG 389 plakalı otomobil, Cuma Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, park halindeki 45 PV 145 plakalı otomobile zarar verdi. Sürücü D.A, kazanın ardından geri manevra yaptığı sırada park halindeki 09 HH 351 plakalı otomobile de çarptı. Kaza nedeniyle 3 araçta hasar oluştu.

