Aydın'da trafik denetimi yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında trafik uygulaması yaptı. Işık ihlali, emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşma gibi trafik kuralları ihlal eden sürücüler dronla tespit edildi. Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

