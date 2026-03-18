Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Söke ve Nazilli'de şehitler anıldı

        Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 14:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söke Şehitliği'ndeki programda, Söke Din Görevlileri Derneği Başkanı Keramettin Temiz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Programa, Kaymakam Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ozan Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.

        - Nazilli

        Nazilli İstasyon Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri Eğriboyun Kabristanı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

        Program, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikle devam etti.

        Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Al, günün önemine ilişkin konuşma yaptı, farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Öğrenciler "Çanakkale Panoraması" adlı oratoryo sahneledi.

        Programa, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile diğer ilgililer katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

