Aydın'da toprak kayması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sazlı Mahallesi yakınlarında dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. Haber verilmesinin ardından bölgeye gelen Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Toprak kayması, bölgeden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yamaçtan kopan taş ve toprak parçalarının kayarak aşağıya yuvarlanması yer aldı.

