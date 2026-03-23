Aydın'da kazada yaralanan motosikletli kadına vatandaşlardan "insanlık" şemsiyesi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşlar, motosikletiyle devrilerek yaralanan kadın sürücüyü yağmurdan korumak için şemsiye tuttu.



A.K. idaresindeki 09 ALJ 560 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Sağlık Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada sürücünün yola savrulup yaralandığını gören vatandaşlar, yaralının yağmurda ıslanmaması için üzerine şemsi tutup ambulans gelene kadar yanında bekledi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.K, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



A.K'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

